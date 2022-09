WK volleybal vrouwen: uitzenduren, selectie, competitieformat en verwachtingen van de Yellow Tigers

Bekijk alle wedstrijden met livestream of op tv

Wat mogen we verwachten van de Yellow Tigers?

Het is pas de tweede keer dat de Yellow Tigers zich kunnen plaatsen voor het WK volleybal. Acht jaar geleden in Italië strandden de Belgische volleybalsters in de tweede groepsfase en werden ze 11e in de eindstand.

"Als 12e op de wereldranglijst - onze hoogste positie ooit - is de tweede ronde halen de minimumdoelstelling", zegt bondscoach Gert Vande Broek. "We willen onze plaats op de wereldranglijst bevestigen en tussen plaats 12 en 14 eindigen."

Zijn de kwartfinales dan onhaalbaar? "Daarvoor zouden we niet één keer, maar twee keer moeten stunten tegen een topland zoals Italië of China. Dat kan niet een realistische doelstelling zijn. De droom is om één keer te stunten en richting de 10e plaats in de eindstand te gaan."

Daarvoor zullen de Yellow Tigers er meteen moeten staan op het WK. "De openingsmatch tegen Puerto Rico is cruciaal. Puerto Rico staat net achter ons op de wereldranglijst (18e). Het is vervelend om tegen Puerto Rico te moeten starten, want een misstap is moeilijk om recht te zetten."