BEKIJK: Ghekiere verslikt zich in laatste bocht, De Wilde raapt steek op

Opmerkelijke ontknoping in de GP de Wallonie voor vrouwen: met de finish in zicht verloor Justine Ghekiere de controle over haar fiets. Geen nood voor haar ploeg Plantur - Pura: Julie De Wilde nam over en sprintte naar de zege op de Citadel van Namen. Ze won voor Ghekiere en Yara Kastelijn, een andere teamgenote.