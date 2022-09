BEKIJK: Mathieu van der Poel kwispelt op de Citadel van Namen na machtige sprint

De twee leken voor de zege te sprinten, maar dat was buiten Van der Poel gerekend. Hij remonteerde Teuns en Serrano en boekte anderhalve week voor het WK een nieuwe overwinning.

Met 4 renners op een rij nam Intermarché de regie in handen. Tot Dylan Teuns aanviel. De winnaar van de Waalse Pijl, die niet in de WK-plannen van de bondscoach past, kreeg de Spanjaard Serrano mee.

De hele namiddag lang controleerde zijn team de kletsnatte koers onder de taalgrens. In de finale waren de vluchters eraan voor de moeite. De jonge Fransman Costiou spartelde nog even tegen, maar net voor de slotklim op de Citadel moest ook hij zich gewonnen geven.

Terwijl Wout van Aert en andere topfavorieten al in Australië vertoeven voor het WK, wilde Mathieu van der Poel zijn benen nog eens op spanning zetten in de Grote Prijs van Wallonië. Met succes.

"Voelde me niet zo goed in dit bizarre weer"

Vijf keer al had Mathieu van der Poel victorie gekraaid op de Citadel van Namen als veldrijder, nu voor het eerst als wegrenner.

"Ik voelde me nochtans niet zo goed", sprak de toprenner. "Het bizarre weer maakte de koers erg hard."

Van der Poel deelde het kopmanschap bij zijn team met Jasper Philipsen. "Ik zei hem dat ik de sprint zou aantrekken. Ik reed het gat met de 2 leiders dicht, maar in de laatste bocht zat hij niet meer in mijn wiel."

"Het is een eerlijke finish", besloot Van der Poel, die er een stevige training heeft opzitten voor het WK op de weg, volgende week zondag down-under in Wollongong.

"Ik ben tevreden", vulde runner-up Biniam Girmay aan. "Ik verloor het wiel van Mathieu in de laatste bocht en in de sprint was hij sterker dan ik."

"Of ik ontgoocheld ben? Ik dacht dat ik kon winnen, maar een 2e plaats is ook oké. Ja, ik ben klaar voor het WK."