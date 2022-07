De Belgian Tornados hebben hun bronzen medaille van het vorige WK in Doha met brio overgedaan in Eugene. Dylan Borlée, Julien Watrin en Alexander Doom rolden de rode loper uit voor slotloper Kevin Borlée, die het afmaakte en bijna nog Jamaica het zilver ontfutselde. Aan wereldkampioen VS was niks te doen. Herbeleef hier nog eens de wedstrijd.