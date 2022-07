Julian Alaphilippe bereidt zich in Wallonië voor op het najaar: "Ongeduldig om rugnummer op te spelden"

Eigenlijk had Julian Alaphilippe nu met Quick Step - Alpha Vinyl moeten schitteren in de Tour, maar een zware val in Luik-Bastenaken-Luik strooide roet in het eten. De planning werd overhoop gegooid met de Ronde van Wallonië als eerste voorbereidingswedstrijd op de Vuelta en het WK, zijn grote doelen in het najaar.