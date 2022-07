Sadio Mané voor de tweede keer verkozen tot Afrikaans Voetballer van het jaar

In de Marokkaanse hoofdstad Rabat werden vanavond de CAF-awards uitgereikt. Die prijzen worden uitgereikt door de "Confédération Africaine de Football".

De 30-jarige Sadio Mané werd verkozen tot Afrikaans speler van het jaar. Hij leidde Senegal in januari naar hun eerste overwinning op de Africa Cup of Nations en werd daar ook uitgeroepen tot Speler van het Toernooi.

Senegal heeft zich bovendien geplaatst voor het WK 2022, waar ze op 21 november de openingswedstrijd spelen tegen Nederland.



In clubverband won Mané met Liverpool de FA Cup en de Engelse League Cup, eindigde hij als tweede in de Premier League en speelde hij in de Champions League-finale.



In deze transferperiode koos de Senegalees voor een nieuw avontuur bij Bayern München.

Mané kreeg de prijs ook al in 2019, toen de trofee voor het laatst werd uitgereikt. De edities van 2020 en 2021 werden afgelast vanwege het coronavirus.