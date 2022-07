Sporza Tour na baaldag Jumbo-Visma: "Het leek wel alsof de duivel ermee gemoeid was"

Na een felbewogen etappe richting Carcassonne mogen de renners vandaag een dagje uitblazen. Bij Jumbo-Visma zullen er ook wonden moeten worden gelikt. Zij zijn allesbehalve heelhuids uit de tweede week gekomen. Sporza Tour kaart na over de (beslissingen van de) Nederlandse ploeg.

Wout van Aert koos gisteren andermaal om meteen mee te glippen in de vlucht van de dag, maar kreeg met Mikkel Honoré en Nils Politt slechts twee kompanen mee. Het was al snel duideilijk dat het trio weinig succes zou boeken.



"Ik vond dat het toch lang duurde vooraleer Wout of de ploeg besloot om de aanval af te blazen", vertelt Serge Pauwels in Sporza Tour. "Nu rijdt hij 45 minuten in de aanval tot hij zich laat uitzakken." "De juiste beslissing werd uiteindelijk wel genomen, maar daar zat toch wat vertraging op." Van Aert verklaarde achteraf dat zijn radiocommunicatie verstoord was en hij dus niet wist of er nog op hem gejaagd werd. Pas toen de volgwagen eindelijk een update kon geven voorin, liet hij zich inrekenen.

Maar Van Aert trok dus toch weer ten aanval. "Ik denk dat Wout zodanig goed is dat hij zijn benen bijna niet aanvoelt. Daardoor maakt hij soms keuzes die misschien niet altijd de beste zijn."

"Ik zie geen reden waarom UAE nu niets zal proberen"

De rit van gisteren bleek uiteindelijk uit te draaien op een enorme baaldag voor Jumbo-Visma.

Primoz Roglic gaf er voor de rit al de brui aan en na een valpartij moest Steven Kruijswijk ook de Tour verlaten. Tot overmaat van ramp kwam gele trui Jonas Vingegaard ook nog ten val met Tiesj Benoot. Al leek de schade al bij al mee te vallen.

"Het leek op een gegeven moment wel alsof de duivel ermee gemoeid was."

"Ik wil de blessures van Roglic trouwens niet minimaliseren, maar ik had toch verwacht dat hij had doorgereden tot aan de rustdag. Hij kon zich laten meeglijden met het peloton, al was het natuurlijk wel 200 kilometer en 40 graden Celsius."

