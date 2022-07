Jonas Vingegaard: "Tiesj viel voor me, ik kon hem niet meer ontwijken"

Vanmorgen werd al bekend dat Primoz Roglic er de brui aan gaf, en halverwege de etappe viel ook Steven Kruijswijk uit na een val. Het slechte nieuws stapelde zich even op voor Jumbo-Visma.



"Na de opgave van Steven Kruijswijk en de val van Tiesj en mezelf, kan ik inderdaad niet echt spreken van een goede dag", vertelde de gele trui Jonas Vingegaard na de veelbewogen etappe.



In de uitzending was het moeilijk om te zien wat er precies gebeurde bij die val. Wat was de exacte oorzaak?



"Tiesj viel voor me en ik kon hem niet meer ontwijken. Dat hoort nu eenmaal bij het wielrennen."



"Ik kwam ten val op mijn linkerzijde, maar het lijkt al bij al goed mee te vallen. Hopelijk gaat het met Tiesj ook goed", besloot Vingegaard.

"Ik denk dat ik geluk heb gehad", reageerde onze landgenoot. "Ik heb niets gebroken, maar ik heb wel veel schaafwonden."