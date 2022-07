"Kwalificatie voor finale op 4x400 meter mixed relay is het belangrijkste"

"De kans op een medaille bestaat dus, al moeten we wel realistisch zijn. Voor de reeksen hebben we slechts 5 à 10 procent kans, in de finale misschien 30 procent. Alles hangt af van de selecties en de omstandigheden."

"De Dominicaanse Republiek is de topfavoriet, gevolgd door de Verenigde Staten. Wij hebben pas de negende chrono van alle deelnemers achter onze namen, maar we zitten toch kort bij de vijfde plaats."

Maar eerst moeten de Belgen de reeksen nog overleven en bij de loting hadden de Belgen minder geluk. Ze moeten in de moeilijke binnenbaan 1 starten en de tegenstand is ook stevig: onder meer de VS, Nederland, Polen en Groot-Brittannië.

"De kwalificatie voor de finale is natuurlijk het belangrijkste", stak Jacques Borlée van wal tijdens het persmoment. "Nadien zullen we de strategie voor de finale bepalen, op welke manier we het best kunnen strijden voor een medaille."

"Het niveau van de atletes zal bepalend zijn"

Volgens Kevin Borlée kan de nieuwe formule, die een volgorde oplegt (man-vrouw-man-vrouw) en de landen beperkt tot een wijziging tussen de reeksen en de finale, de kaarten herschikken.

"Het is nu een beetje meer open. De overdracht zal waarschijnlijk spectaculairder zijn omdat de snelheid anders is. We hebben aan dit aspect gewerkt, maar het blijft moeilijk omdat het einde van een 400 meter moeilijk na te bootsen is."

Borlée heeft een theorie over de gemengde aflossing. "Het niveau van de atletes zal bepalend zijn, want daar kunnen de grote verschillen optreden. Er zijn vaak meer gaten in de finales bij de vrouwen dan bij de mannen. Dat opent mogelijkheden voor sommige landen in deze gemengde estafette", legde de 34-jarige Belg uit.



Als ervaren en traditionele 'finisher' van de Belgische estafetteploegen laat Kevin Borlée deze rol nu over aan Camille Laus, zijn partner in het dagelijkse leven. De aanvoerster van de Cheetahs ziet mogelijkheden.

"We hebben de kwaliteiten om door te stoten naar de finale. De sfeer in de groep is uitstekend en daar kunnen we op bouwen. Daar is ook hard aan gewerkt en we zijn er klaar voor."