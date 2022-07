David Goffin baalt na slopende vijfsetter: "Ik heb mijn kansen niet afgemaakt"

"Het was een lange en slopende wedstrijd, met veel hoogtes en laagtes", doet David Goffin het verhaal van de match. "Ik heb mijn kansen gehad. Misschien niet in de laatste set, maar wel in set 4. Maar ik ben er niet in geslaagd om die kansen af te maken."

"Cam Norrie heeft getoond dat hij een ongelooflijke vechtjas is. Dat is ook de reden waarom hij in de top 10 van de wereld staat. Hij is heel regelmatig, speelt solide en geeft nooit op. Dat heeft hij ook vandaag niet gedaan. Door de manier waarop hij geknokt heeft, staat hij verdiend in de halve finales."

"Zelf ben ik natuurlijk ontgoocheld, maar als ik de balans opmaak, heb ik een geweldig toernooi achter de rug. Na mijn blessure op Roland Garros was het niet eens zeker dat ik zou kunnen deelnemen. Maar nu heb ik de kwartfinales gehaald en zijn er veel positieve zaken die ik de volgende toernooien kan meenemen."

De Britse pers wilde van Goffin uiteraard ook graag weten of hun chouchou kans maakt tegen Novak Djokovic. "Of hij Novak kan verslaan met de steun van het publiek? Dat weet je nooit. Misschien als hij de match van zijn leven speelt en Djokovic niet top is."

"Maar het blijft Novak Djokovic. Hij gaat nog beter spelen wanneer het publiek tegen hem is. Hij is gewoon buitenaards. Ik weet nog altijd niet hoe je een buitenaards wezen moet verslaan", lachte Goffin.