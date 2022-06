Trek-Segafredo neemt Jasper Stuyven mee naar Tour: "Winnen met Pedersen in Denemarken"

Edward Theuns en Otto Vergaerde zijn niet weerhouden, die twee Belgen reden eerder dit jaar in de Giro.



De eerste troef van het Amerikaanse WorldTour-team is Pedersen. Hij wil zich tonen in de openingsdagen. Nadien kunnen vrijbuiters als Bauke Mollema, Giulio Ciccone en Jasper Stuyven hun kans gaan.



"We mikken op minstens één etappezege", blikte sportdirecteur Kim Andersen - ook al een Deen - vooruit. "Maar met deze selectie is meer mogelijk, denk ik."



"We stellen alles in het werk voor een zege van Mads in Denemarken. Hij gaat vrijdag proberen een goede tijdrit te rijden. Daarna kijken we of de gele trui binnen ons handbereik ligt."



Jasper Stuyven rijdt zijn zesde Tour, zijn vijfde op een rij, en zal vooral uitkijken naar de vijfde etappe, over de wegen van Parijs-Roubaix. De 30-jarige won in 2015 een rit in de Vuelta en wil daar al lange tijd een etappe in de Tour aan toevoegen.



Edward Theuns reed de voorbije zes jaar vier keer de Tour. De laatste twee jaar was hij ook van de partij.



Tony Gallopin rijdt op zijn 34e zijn 10e Tour, hij won in 2014 een rit voor Lotto-Belisol. Hij zal al zijn (Franse) ervaring ten dienste kunnen stellen van het 21-jarige Amerikaanse talent Quinn Simmons, die zijn grote debuut maakt in de Tour.



Good old Bauke Mollema mag ook mee. De Nederlander won in 2017 en 2021 een rit.