Van Avermaet niet naar Tour: "Enorme ontgoocheling. Ik kan beslissing niet begrijpen"

Als een donderslag bij heldere hemel. Zo kwam het nieuws binnen bij Greg van Avermaet dat hij niet bij de Tourselectie van AG2R-Citroën zat. "Ik had niet het gevoel dat ik ter discussie stond, maar blijkbaar wel", zei hij. "Dit is een enorme ontgoocheling."

Al negen keer stond hij aan de start bij de Grand Départ, maar er komt (voorlopig) geen tiende Tourdeelname bij voor Greg Van Avermaet. De voormalige olympisch kampioen haalde de achtkoppige selectie niet. "Uiteraard is dit verrassend", geeft hij toe. "Ik dacht dat ik erbij ging zijn. Het is dan toch een enorme ontgoocheling om te horen dat je er niet bij bent. Er was nooit een teken dat ik niet zou mogen meegaan. Het is dan ook niet leuk om te horen." "Ik begrijp dat ik niet als een van de eerste 2 of 3 namen op het blad sta, maar niet dat ik niet bij de 8 namen ben. Ik heb toch een mooie geschiedenis in de Tour en heb er al mooie prestaties geleverd." "Het is zeer spijtig, want op dit parcours kon ik mijn stempel wel drukken. Ben O'Connor is onze kopman en met mijn capaciteiten had ik hem wel kunnen bijstaan in de eerste tien dagen. In de bergen kunnen ze van mij evenwel niet verwachten dat ik er op de laatste col nog bij ben." "Ik kan de beslissing niet begrijpen, maar ik moet het aanvaarden. Ik zal nog een paar dagen nodig hebben om het te verwerken, maar ik ga niet bij de pakken blijven zitten. Ik moet nieuwe doelen stellen."

Misschien is de Tour van vorig jaar blijven hangen. Dat was voor mij niet de meest leuke editie. Greg Van Avermaet

Van Avermaet kreeg van de ploegbazen wel een uitleg waarom hij de selectie niet haalde. "Omdat ik niet zo goed bergop rijd", vertelt hij. "Nochtans is het niet mijn taak om de grootste cols te overleven." "In het verleden heb ik bewezen dat ik genoeg kan klimmen om de Tour uit te rijden. Ik had dus altijd het gevoel dat ik mijn plek had in de Tourploeg. Ik had niet het gevoel dat ik ter discussie stond, maar blijkbaar wel." Van Avermaet, vorig jaar 97e in de Ronde van Frankrijk heeft zelf wel twee verklaringen voor zijn niet-selectie. "Ik denk dat de laatste twee ritten van de Dauphiné me de das hebben omgedaan." "Ik klom toen niet goed en zat bij de laatste groep. Misschien heeft dat het licht op rood gezet. Nochtans is de Dauphiné de Tour niet. In het verleden heb ik nog al mindere bergritten gereden in de Dauphiné, maar stond ik er drie weken later wel." "Misschien is ook de Tour van vorig jaar blijven hangen. Dat was voor mij niet de meest leuke editie. Ik heb dat toen ook aangegeven dat ik het niet zo plezant vond. Dat kan inderdaad meegespeeld hebben. Maar ik voelde me nu meer klaar dan vorig jaar om eraan te beginnen."

Van Avermaet: "Hopelijk ben ik er volgend jaar wel bij"