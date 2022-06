Geen Greg Van Avermaet in de Tour voor AG2R, wel Oliver Naesen en Stan Dewulf

Voorlopig komt er dus geen 10e Tour de France voor de 37-jarige Greg Van Avermaet, in 2015 en 2016 ritwinnaar in de Ronde van Frankrijk en drager van de gele trui (11 dagen tussen 2016 en 2018).

Van Avermaet was er sinds 2014 onafgebroken bij, maar AG2R-Citroën laat de olympische kampioen van 2016 thuis.

"Het was een moeilijke beslissing om zo'n charismatische renner niet te kiezen", legt ploegbaas Vincent Lavenu uit.

"Maar het sportieve aspect - dan doel ik op de vele cols - primeert." Vorig jaar zag Van Avermaet af bij de beesten en flirtte hij voortdurend met de tijdslimiet en een opgave.

Oliver Naesen is wel een van de begeleiders voor kopman Ben O'Connor, vorig jaar 4e in de eindstand.

De selectie van Stan Dewulf is dan weer een verrassing. De 24-jarige Dewulf reed in 2020 en 2021 de Vuelta en debuteert dus nu in de Tour.