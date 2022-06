Roberto Martinez looft Tielemans en Dendoncker: "We hebben een solide stap gezet in onze WK-voorbereiding"

"Hadden meer moeten scoren"

De Belgen wonnen gisteren met 0-1 in het Narodowystadion, dat voor de wedstrijd tussen Polen en de Rode Duivels tot de nok gevuld was. Bondscoach Roberto Martinez was achteraf tevreden met de krappe, maar verdiende zege.

"We hebben laten zien dat we lessen getrokken hebben uit de prestatie in Wales", zei de Spanjaard na affluiten. "We hadden een goede reactie in huis en deden hier in dat schitterende stadion wat nodig was om de thuisfans stil te krijgen."

"Polen zocht de steun van het publiek om druk te ontwikkelen, maar dat heb ik enkel in de laatste tien minuten gezien. Het is onze verdienste dat we hen uit de wedstrijd hielden en de zaak goed onder controle hadden."

"We hadden zeven hoekschoppen, 66 procent balbezit en heel wat kansen. Het enige spijtige is dat we geen tweede doelpunt scoorden, we hadden nochtans voldoende kansen."