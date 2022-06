Martinez wil tegen Polen wat rechtzetten: "Ik begrijp waar de kritiek vandaan komt"

Martinez opende de persbabbel met een medische stand van zaken. Enkel Leandro Trossard, die wat last had na de wedstrijd in Wales, is nog onzeker. Voor de rest zijn de resterende 23 spelers fit.



"Axel Witsel is helemaal fit geraakt en kan morgen spelen", voegde hij eraan toe. "In doel zal Mignolet opnieuw starten, hij is onze nummer twee in de pikorde bij de doelmannen. Er zullen zo'n 5 à 6 wissels in de basiself zijn om toch nog de balans te behouden."



"We zullen morgen met enkele nieuwe jongens spelen met minder ervaring, voor hen wordt het een goede test. We krijgen een kans om eerdere misstappen in deze Nations League recht te zetten. Het wordt ook opnieuw een test voor wanneer ik straks de groep moet herleiden tot 26 spelers voor het WK."