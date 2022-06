Roberto Martinez: "Tegen Nederland stond er een groep enkelingen, nu was het een team"

Roberto Martinez was blij dat de doemberichten die her en der al opdoken na de pandoering tegen Nederland meteen weer in de prullenmand kunnen na de overtuigende zege tegen Polen.

"Ik heb nooit getwijfeld aan deze spelers. Iedereen kan eens verliezen, maar je bent een speciale ploeg als je meteen erna kunt reageren. Het is belangrijk dat we de match op deze manier hebben afgesloten. De Poolse keeper pakt dan ook nog eens 3-4 ballen."

"Ik heb genoten van het zelfvertrouwen en de persoonlijkheid van de spelers. We wilden het publiek iets geven na de teleurstellende nederlaag tegen Nederland, een rivaal dan nog."

"Tegen Nederland waren we te passief, te afwachtend. Nu was die gretigheid er wel. We zagen eruit als een team, niet als een verzameling individuen. Dat is het grootste verschil."