Jelle Van Damme wil zien wat de Duivelse jeugd waard is: "Gooi die jongens er maar in"

Vier makkelijke treffers slikken in een blamerende nederlaag tegen Nederland. De defensie van de Rode Duivels heeft al leukere avonden gekend. De prestatie van Belgen in de Nations League deed vraagtekens rijzen over de achterhoede. Heeft onze verdediging haar houdbaarheidsdatum bereikt? "De mensen moeten gaan beseffen dat de ploeg alleen maar ouder wordt", oordeelt Jelle Van Damme.

"Als de toonaangevende spelers niet presteren, heb je een probleem", trapt Jelle Van Damme een open deur in. Nog een keer wordt de Belgische verdediging onder de loep genomen in de wedstrijd tegen Nederland. Hoe komt het toch dat ervaren rotten als Alderweireld en Vertonghen zich zo laten ringeloren? "Nederland was veel gretiger, zo simpel is het. Dat zag je duidelijk in het spel. Nu wordt er geschoten op de verdediging, omdat ze te makkelijke goals slikken. Het zag er niet scherp uit. Een beetje gelaten, zelfs." "Je kunt die jongens niets kwalijk nemen, want iedereen heeft recht op een mindere match", vindt de ex-Duivel met 31 caps. "Die dingen gebeuren. Het grootste probleem is dat mensen verwend werden door onze "gouden generatie". De mensen moeten gaan beseffen dat de ploeg alleen maar ouder wordt."



Toby Alderweireld (33) en Jan Vertonghen (35) hebben al heel wat kilometers op de teller.

Wat opviel: de Belgische verdediging durfde niet uitstappen tegen de snellere Nederlanders. "Dat heeft te maken met ervaring en leeftijd", weet Van Damme. "Onze jongens hebben niet meer de snelheid van vijf jaar geleden." "Ze spelen meer op positionering, wat perfect kan. Als je dan je positie verlaat en Depay wordt diep gestuurd, beseffen ze ook maar al te goed dat hij weg is. Dan ga je automatisch wijken om de ruimte tussen jezelf en de keeper zo klein mogelijk te maken."

Tijd voor evolutie in Duivelse defensie

Wordt het dan niet hoog tijd voor vers bloed in de verdedigende linie van de Belgen? "Ja, maar dat heeft tijd nodig. We spreken hier niet over maanden, maar over jaren. Jongens zoals Arthur Theate en Wout Faes staan totaal nog niet waar de oudere generatie staat."

"Op zich is dat niet slecht. Ervaring doe je enkel op door wedstrijden te spelen. Gooi die jongens er maar in! Dat is de beste leerschool naar de toekomst toe. Uiteraard gaan ze leergeld betalen, maar dat is een proces waar we nu voor staan. Nederland heeft die periode ook gehad en staan er nu met een sterke ploeg, dus het komt wel op termijn."

De ervaren spelers zullen tegen Polen veel scherper voor de dag komen, dat zijn ze aan zichzelf verplicht. Jelle Van Damme