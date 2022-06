Het verschil voor Nadal is groot: van rondhollen in Parijs tot krukken in Barcelona

Het is al langer geweten dat Nadal een voetaandoening heeft, het syndroom van Müller-Weiss zorgt voor chronische pijn. Wie de 36-jarige Spanjaard 7 wedstrijden op een rij van links naar rechts over het Parijse gravel zag snellen, zou dat niet zeggen.



Na de finale gaf Nadal toe dat hij met inspuitingen speelde, waardoor hij geen gevoel heeft in zijn linkervoet. Hij beraadt zich nu over zijn nabije en verdere toekomst, "want zo kan en wil ik niet voortspelen", luidde het.



Nadal hoopt Wimbledon, dat op 27 juni begint, te halen. Als hij daar met ontstekingsremmers kan spelen, doet hij mee. De inspuitingen wil hij niet meer.



Een nieuwe behandeling moet hem daarbij helpen. Daarvoor trok hij gisteren naar Barcelona voor dokter Angel Ruiz-Cotoro, die hem een radiofrequentie-injectie toediende, aldus Nadals woordvoerder. "Die werken in op de zenuwen in de buurt van de blessure."



Nadal bleef amper 5 uur in de stad en nam daarna weer het vliegtuig naar Mallorca, op krukken.