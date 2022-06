Waarom stopt Rafael Nadal niet op een hoogtepunt? "Omdat hij zo gepassioneerd is"

Ex-tennisster Dominique Monami zag gisteren een "eenzijdige finale". "Ik had er meer van verwacht", vertelde ze vanochtend op Radio 1 na de demonstratie van Rafael Nadal tegen Casper Ruud. De Noor werd afgedroogd in 3 sets. "Hij was toch onder de indruk."

Ruud speelde niet zijn beste match, Nadal moet je natuurlijk niet leren wat een finale in Parijs inhoudt. Voor de 14e keer was hij de beste leerling van de Franse les. En dat met een aandoening aan zijn voet die hem tot het uiterste dwingt.

"Hij heeft chronische pijn door die afwijking", legt Monami nog eens uit. "Hij moet presteren met pijn: zoiets weegt ook op het mentale front. Maar Nadal is een voorbeeld van wilskracht en doorzettingsvermogen."

"Die voetafwijking (de ziekte van Müller-Weiss) zal natuurlijk niet beteren. Hij zoekt naar oplossingen en hij krijgt inspuitingen, maar dat werkt niet op langere termijn. De pijn is er altijd."