Steekspelletje op Twitter! Gaudu: "Wout the fuck", Van Aert: "Gaudu-verdomme"

Gaudu: "Fijn om te winnen na alle ellende"

"Ik zat wat te ver toen de sprint begon", analyseerde Gaudu. "Dus dacht ik bij mezelf: dit gaat niet werken. Met nog 500 meter te gaan zag ik plots Kevin (Geniets) terugkomen en ik pakte zijn wiel."



"Eenmaal de sprint helemaal begon, raakte ik een beetje ingesloten, maar ik voelde dat ik kracht had in de benen en ging er vol voor. Ik kwam terug bij Wout in de slipstream, en ik geloofde erin dat ik hem kon pakken en dat is wat ik deed, een beetje tot mijn eigen verbazing."



"Het is vooral fijn dat ik win na alle ellende in maart en april", aldus Gaudu, die een breuk in een ruggenwervel opliep in de tweede etappe van Parijs-Nice, maar nog enkele dagen verder reed. Daarna moest hij wegens bronchitis passen voor de Ardense klassiekers.



"Nu kan ik eindelijk dat hoofdstuk afsluiten. Hier winnen betekent veel voor mij. De ploeg heeft de hele dag goed gewerkt, dus ook hen moet ik bedanken. De benen voelen goed aan en dat geeft hoop voor wat nog volgt deze week."