Pushen, liften en jumpen: de hippe fietsvariant Pump Track voorgesteld op WK-wedstrijd in Genk

Je scheurt over een hobbelig parcours met razendsnelle bochten die elkaar ritmisch opvolgen. Op de juiste momenten "push", "lift" en "jump" je met je fiets over het circuit. Alles draait rond skills. Hoe meer skills je bezit, hoe sneller en spectaculairder je over het circuit raast. Sporza trok zijn laarzen aan en ging naar de WK-kwalificatie in Genk om meer te weten te komen over Pump Track.

Het is een hippe, coole en vernieuwende sport die vooral de jongeren aanspreekt. Het doel is om zo krachtig mogelijk aan te zetten bij de start om daarna de pedalen stil te houden en zo met de juiste skills zo snel mogelijk vooruit te gaan.

De sport kent zijn oorsprong op de BMX-banen en skateparken, waar jongeren van alle leeftijden en niveaus zich met een fiets, step, skateboard of skates kunnen uitleven. Pump Tracks zijn "hot spots" voor iedereen die op zoek is naar een leuke en uitdagende activiteit. Het grote voordeel is dat het laagdrempeliger is en het een grotere doelgroep bereikt. Een 16-jarige jongere die zijn skills wil verbeteren, maar ook een tweejarige peuter met zijn loopfietsje. In eerste instantie waren de meeste circuits gemaakt uit aangestampte grond, omdat het goedkoper is om te bouwen. Het nadeel is dat die regelmatig onderhoud nodig hebben door het veelvuldige gebruik. In 2009 werd er voor het eerste eentje uit beton gemaakt in Zwitserland, in 2012 volgde het eerste Pump Track-circuit uit asfalt. In Genk ligt er ook zo eentje.

Pump Track werd professioneler door de UCI

In 2018 werd er een wereldwijde Pump Track-raceserie uit de grond gestampt, met meer dan 23 evenementen over de hele wereld waar je met een BMX of mountainbike aan deel kunt nemen. Meer dan 2.000 atleten - bestaande uit olympische BMX-racers en wereldkampioenen mountainbike uit meer dan 19 landen - deden mee aan de voorrondes. In Arkansas (VS) namen de beste 67 rijders deel aan de wereldfinale.

Dit was zo'n succes dat er in 2019 een samenwerking kwam met de Internationale Wielerunie (UCI), wat leidde tot de officiële UCI Pump Track World Championships. “Op dat moment is Sport Vlaanderen meegegaan in dat verhaal”, legt Tom Willems uit, regioverantwoordelijke van Sport Vlaanderen. “Als wij op het hoogste niveau willen meestrijden tegen de wereldtop, is het belangrijk om minstens één geasfalteerd Pump Track-circuit te hebben in Vlaanderen.” (Lees verder onder de Instagram post)



"Belgische Aiko Gommers gaf de sport een boost in België"

Met de 18-jarige Aiko Gommers heeft België bovendien een wereldtopper in huis. Ze won vorig jaar de eerste voorronde in Brussel, waarmee ze zich plaatste voor het WK in Portugal, dat ze ook nog eens won.

"Pump Track was totaal onbekend voor het grote publiek. Toen Aiko Gommers vorig jaar wereldkampioene werd, was het een gedroomde start voor het Pump Track-circuit in Genk”, vertelt Tom Willems.

"Nu bieden we het aan in sportkampen, waar ze een combinatie krijgen van mountainbike, BMX en dus Pump Track." "We hopen erop dat er op termijn kwalitatieve trainingen op het Pump Track-circuit georganiseerd kunnen worden, zodat jongeren begeleid worden om stappen te zetten in deze discipline." (Lees voort onder de Instagram-post)



Heb je meer skills nodig bij Pump Track dan bij BMX?

Het grootste verschil tussen BMX en Pump Track is dat je bij BMX met 7 personen een strijd tegen elkaar levert. Terwijl je bij Pump Track een wedstrijd rijdt tegen de klok. "Mentaal is het compleet anders", vertelt huidig wereldkampioen Eddy Clerté uit Frankrijk. Je hebt ook anders skills nodig bij Pump Track in vergelijking met BMX. “Het is zo verschillend. Het komt erop aan om de juiste drukverdeling te hebben in de bochten”, vertelt hij verder. “Je moet perfect aanvoelen waar je kan relaxen en waar je kan doorduwen.” “De toprijders in het BMX kunnen hier komen, maar zich toch niet comfortabel voelen, omdat het een totaal andere bochtentechniek is”, zegt Clerté. (Lees meer onder de Instagram-post)

Hoe ziet een Pump Track-wedstrijd eruit?

Er bestaan 4 formats: Solo run

Head to head pursuit

Head to head dual

Open Session

In Genk stond er een "solo run" van 250 meter op het programma, waar de rijders in de kwalificaties zo snel mogelijk een rondetijd proberen neer te zetten, zoals een tijdrit op de weg. De 32 rijders met de beste tijden nemen het daarna in chronoduels op tegen elkaar: de nummer 1 rijdt tegen de nummer 32, nummer 2 tegen 31... Zo strijden ze voort tot ze in een finale de winnaar kunnen aanwijzen.



De beste rijder krijgt een gratis ticket voor het Wereldkampioenschap in Santiago, de hoofdstad van Chili, in november. De zilveren, bronzen en chocolade (4e plaats) medaille mogen ook mee naar het WK, zij het op eigen kosten. Indien er 3 of minder dan 3 rijders deelnemen, wordt enkel de eerste rijder geselecteerd voor het WK.

Belg Van Tiggel moet enkel Canadees voorlaten, regen is spelbreker