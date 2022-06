Lokeren-Temse stelt Hans Cornelis voor als nieuwe hoofdtrainer

Lokeren-Temse eindigde afgelopen seizoen 4e in 2e Amateur en greep daardoor naast de promotie. Een opdoffer die de club komend seizoen niet opnieuw wil meemaken, waardoor men afgelopen weken met de grove borstel door de spelersselectie en staf ging.



Nadat de fusieclub eerder al 9 nieuwkomers had aangekondigd, stelde het vandaag ook zijn nieuwe trainer voor: Hans Cornelis, ex-speler van onder meer Club Brugge, Racing Genk en Cercle Brugge.



De 39-jarige Cornelis komt over van de financieel geplaagde KSK Zwevezele dat afgelopen seizoen 5e eindigde, net na Lokeren-Temse, maar geen licentie meer aanvroeg voor nationaal voetbal.