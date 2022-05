Wolfsburg-Belgen krijgen Niko Kovac als nieuwe trainer

Niko Kovac (50) noemt zichzelf een kind van de Bundesliga. Als speler kwam hij uit voor onder meer Hertha Berlijn, Bayer Leverkusen, Hamburg en Bayern München. En hij coachte in de Bundesliga al Eintracht Frankfurt (2016-18), waarmee hij de DFB-Pokal veroverde, en Bayern München (2018-19). Met de Rekordmeister won hij de titel en de beker.

Nu zat hij zonder job sinds hij in januari weggestuurd werd bij AS Monaco. Daar nam Philippe Clement het van hem over. Kovac is bij Wolfsburg de opvolger van Florian Kohfeldt, die anderhalve week geleden afscheid nam van de club. De Wolven eindigden afgelopen seizoen op de 12e plaats in de Bundesliga.

"De motivatie is erg groot om met de Wolven een nieuw succesvol hoofdstuk aan te vatten", vertelde de nieuwe trainer. Hij zal bij Wolfsburg samenwerken met drie Belgen: Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw en Aster Vranckx. Dit seizoen speelde Dodi Lukebakio op uitleenbasis voor Wolfsburg, maar hij keert weldra terug naar Hertha Berlijn.