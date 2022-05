Ze doen het weer: na de roze Mercedes is er nu de groene Red Bull

Aston Martin had ook aan de vloer, de motorkap en de halo gesleuteld, maar de groene Red Bull was geboren.

Dit weekend staat in Barcelona de Grote Prijs van Spanje op het programma. Het sein voor de teams om met een update van hun auto op de proppen te komen.

Het origineel: Max Verstappen in zijn Red Bull.

Eentje om eindelijk mee te scoren? In de eerste vijf races wist Aston Martin slechts 6 punten te sprokkelen.



"Er is flink gesleuteld in de fabriek", geeft eerste rijder én ex-Red Bull-coureur Sebastian Vettel toe. "Ik ben zeer benieuwd hoe de vernieuwde auto zich gedraagt op het circuit."

"We zullen niet meteen een reuzensprong maken, maar we geloven wel dat we met het nieuwe materiaal aan kracht hebben gewonnen."

"De auto ziet er veel aerodynamischer uit", vindt Vettels teamgenoot Lance Stroll. "Ik geloof dat we op de goede weg zijn."