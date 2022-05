40 jaar geleden verongelukte Gilles Villeneuve, een groter Ferrari-idool dan Michael Schumacher

Wie in de autosportwereld Zolder zegt, zegt Gilles Villeneuve. Zondag is het exact 40 jaar geleden dat de Canadese Formule 1-rijder er om het leven kwam. De man schopte het nooit tot wereldkampioen en toch zit hij bij veel Ferrari-fans dieper in het hart gegrift dan Michael Schumacher. "Hij reed op de limiet en soms erover. Een beetje zoals Max Verstappen", vertelt Giulio Giulietti.

De naam van Gilles Villeneuve kleeft aan het circuit van Zolder zoals die van Ayrton Senna aan Imola. Op zaterdag 8 mei 1982 verongelukte Villeneuve tijdens de kwalificaties van de Grote Prijs van België. In de afdaling van de Sacramentshelling botste de Ferrari-rijder met de March van Jochen Mass. De Duitser wilde plaatsmaken voor Villeneuve, maar schoof naar de kant waar de Canadees wilde inhalen. De Ferrari ging als een katapult de lucht in. Villeneuve werd uit zijn stoeltje geslingerd, vloog in de hekken en brak zijn nek. 's Avonds in het ziekenhuis van Leuven werden de machines stopgezet. Villeneuve werd 32 jaar. De GP ging door. De Noord-Ier John Watson won 's zondags de race in een McLaren. De bocht in Zolder waar Villeneuve verongelukte, draagt nu zijn naam.

8 mei 1982 is een gitzwarte dag voor de autosport. Gilles Villeneuve verongelukt met zijn Ferrari in Zolder.

Alles-of-nietsstijl

Gilles Villeneuve won slechts 6 van zijn 67 Formule 1-races en werd nooit wereldkampioen. Toch beschouwen Ferrari-fans hem als een hele grote. Bij vele tifosi zit hij dieper in het hart gegrift dan 7-voudig wereldkampioen Michael Schumacher. "Het was een lust voor het oog om Villeneuve te zien racen", vertelt Giulio Giulietti van de Scuderia Ferrari Club Genk. "Hij reed op de limiet en soms erover. Een beetje zoals Max Verstappen, al vind ik die veel wilder."

Villeneuve speelde graag alles of niets. Hij was een natuurtalent die graag aanviel en erg geliefd was bij de Formule 1-fans. Ook bij wijlen Enzo Ferrari, de stichter van de gelijknamige renstal. Giulietti: "Enzo Ferrari haalde Villeneuve naar Italië als jonge rijder. "Een gok", gaf de commendatore later toe, maar snel werd hij op handen gedragen door zijn team." 40 jaar later leeft de naam Villeneuve nog altijd in Ferrari-land. Alle wereldkampioenen krijgen een straat in de bakermat van de renstal. Alle wereldkampioenen én Gilles Villeneuve. Zondag brengt de Scuderia Ferrari Club Genk hulde aan Gilles Villeneuve op het circuit van Zolder.

Zondag houdt de Scuderia Ferrari Club Genk een herdenking.

Jacques Villeneuve: "Zijn dood had positief effect op me"

Gilles Villeneuve schopte het nooit tot wereldkampioen. In 1979 was hij sneller, maar Jody Scheckter werd wereldkampioen. Omdat de Canadees op Monza teamorders respecteerde en zijn ploegmaat niet aanviel. Villeneuve werd vicewereldkampioen. Zijn zoon Jacques Villeneuve vulde dat gat. 15 jaar later na het overlijden van zijn vader won hij het kampioenschap van 1997. In een Williams-Renault klopte hij Ferrari-rijder Michael Schumacher. In tegenstelling tot veel Ferrari-fans verafgoodt Villeneuve junior zijn vader niet. "Omdat hij geen vader was", vertelde Jacques Villeneuve aan Het Belang van Limburg toen hij op bezoek was in Zolder. "Het laatste jaar voor zijn dood hebben we hem gewoon niet gezien." "Het is triest, ik vind het vreselijk om het te zeggen, maar de dood van mijn vader heeft een positief effect op me gehad." "Ik moest heel snel volwassen worden en dat heeft me daarna enorm geholpen in mijn carrière. De Indy 500, de titels in de Indycar en de Formule 1, dat was anders nooit gelukt."