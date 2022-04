Ferrari-fans leven weer op: "De voorbije jaren was het bijna beschamend"

Het gaat Ferrari in de Formule 1 weer voor de wind en dat is een hele opluchting voor de fans van de iconische renstal. "Maar we gaan niet op de feiten vooruitlopen. De afgelopen jaren hebben we te veel meegemaakt", vertelt Giulio Giulietti, voorzitter van de Scuderia Ferrari Club Genk, de 6e grootste fanclub wereldwijd.

"Het gaat goed met ons", vertelt Giulio Giulietti als we hem aan de lijn krijgen. "Het ziet er veel beter uit dan vorig seizoen. Toen was het soms heel pover, bijna beschamend." Met 2 zeges op 3 en Charles Leclerc (24) die ruim op kop staat in de WK-stand blinken de Ferrari's weer. "Laat ons hopen dat we kunnen bevestigen. En dat we een mondje kunnen meepraten in het kampioenschap", stelt Giulietti. "We gaan niet op de feiten vooruitlopen. Ik blijf liever voorzichtig. Na de voorbije seizoenen moet dat ook." WK-leider Leclerc staat al lang op de radar van de fanclub uit Genk, de enige in ons land en met 250 leden de grootste in de Benelux. Giulietti: "We komen regelmatig samen in Italië met andere fanclubs en dan hebben we de eer om de jonge rijders van de Ferrari-academie te mogen ontmoeten. Leclerc hebben we een eerste keer gezien toen hij 13 of 14 was en nog in de karting reed." "Leclerc kreeg toen al veel lof. Als hij zijn kopje erbij hield, zou hij een grote worden. Maar ook nu blijf ik voorzichtig", lacht de voorzitter.

"Het wordt een gekkenhuis op Imola"

Komend weekend kan Charles Leclerc de tifosi in hogere sferen brengen. Dan staat de grand prix op het Enzo e Dino Ferrari-circuit in Imola op het programma. De tribunes kleuren er vuurrood. "Daar trekken we normaal gezien met de club naartoe", vertelt Giulio Giulietti, "maar dit jaar was dat nog te ingewikkeld. In Italië zijn er nog strenge coronamaatregelen van kracht." "Maar we kijken sowieso met z'n allen, want het gaat een gekkenhuis worden", weet hij. "De mooiste races heb ik er beleefd met Michael Schumacher in de Ferrari." Schumacher won 7 keer op Imola. Gaat zijn zoon Mick ooit achter het stuur zitten van een Ferrari? De voorzitter van de fanclub in Genk twijfelt. "Is hij wel goed genoeg voor Ferrari? Met zo'n grote naam gaan er veel deuren open, maar misschien is hij toch iets te beperkt als Formule 1-rijder. Al is hij nog jong." "Helaas was ik er ook bij toen Ayrton Senna om het leven kwam. Hij heeft nooit voor Ferrari geracet, maar Senna overstijgt Jan en alleman", stelt Giulietti als rasechte autosportliefhebber.

Herdenking Gilles Villeneuve op zondag 8 mei

Michael Schumacher is misschien wel de grootste Ferrari-rijder aller tijden, Giulio Giulietti wil ook Gilles Villeneuve niet vergeten. De vicewereldkampioen van 1979 kwam in 1982 om het leven op het circuit van Zolder. "Ik heb zijn tragische ongeval van dichtbij meegemaakt", herinnert Giulietti zich. "Ik was in die periode baancommissaris in Zolder." "Het was een lust voor het oog om Villeneuve te zien racen. Hij reed op de limiet en soms erover. Een beetje zoals Max Verstappen, al vind ik die veel wilder." Op 8 mei organiseert de Scuderia Ferrari Club Genk een herdenking voor Gilles Villeneuve, 40 jaar na zijn overlijden.

