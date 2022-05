Gevloek bij crash, poeslief achteraf: Schumacher en Vettel blijven "goede vrienden"

Door een kleine stuurfout in de 53e ronde in de GP van Miami moest Schumacher zijn 9e plek afgeven aan Vettel. De jonge Duitser probeerde zijn fout meteen te herstellen, maar het had alleen maar zwaardere gevolgen.

Een botsing kegelde Vettel uit de race en Schumacher naar de laatste plek. Op de boordradio uitten de twee Duitsers hun ongenoegen.

"F*****ck, in welk gat probeerde hij te duiken? Dat heb ik niet gezien", vloekte viervoudig wereldkampioen Vettel. "Dat was duidelijk mijn bocht", was het antwoord van Schumacher.

Maar meteen na de race waren de gemoederen alweer bedaard. Meer zelfs, Vettel en Schumacher wezen niet eens met een beschuldigende vinger naar elkaar.

"Ik had het niet verwacht, laat het me zo stellen", zei Vettel. "Het is jammer dat we contact maken en we allebei zonder punten eindigen. Ik ben ontgoocheld voor Mick en mezelf."

Ook Schumacher had alleen maar mooie woorden over voor Vettel. "Nee, ik ben niet kwaad. Het is leuk dat ik kan leren van hem. Hij is een waardevolle vriend."