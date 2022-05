UEFA-trainingsexpert Werner Helsen over vrouwelijke WK-refs: "Meer dan terecht"

Die bewering kan de professor bewegingscontrole aan de KU Leuven ook staven met cijfers. "In de Supercup heb ik de resultaten van Stéphanie Frappart bekeken en zij had de hoogste scores qua afgelegde kilometers van de afgelopen Champions League-seizoenen. Dat spreekt voor zich."

Zes vrouwelijke scheidsrechters maken hun opwachting op het WK voetbal in Qatar. Een primeur, maar geen verrassing voor Werner Helsen, trainingsexpert bij de UEFA. "De UEFA heeft in 2019 de kansen geboden aan beloftevolle vrouwelijke scheidsrechters om dezelfde testen te lopen als de mannen."

Zetten vrouwelijke scheidsrechters binnenkort de stap naar de Jupiler Pro League? "Op zich zou het zeker kunnen. Maar ik denk dat de spoeling daar nogal dun is. Dus dat is nog niet onmiddellijk voor morgen", blijft de expert van UEFA realistisch.

Volgens Helsen is ook het niveauverschil tussen mannelijke en vrouwelijke refs de afgelopen jaren enorm geslonken. "Ik heb er alle vertrouwen in dat zij hun mannetje gaan staan. Uiteraard is er nog altijd een fundamenteel verschil tussen vrouwen en mannen, vooral wat kracht betreft."

Waar blijven Belgische refs op topniveau?

Wat ook opviel, naast de vrouwelijke aanwezigheid bij de refs, was de afwezigheid van Belgische scheidsrechters. Hoe komt het toch dat ons land geen nieuwe Franck De Bleeckere, die als laatste floot op het WK 2010, heeft? "Daar komt heel wat bij kijken", weet Helsen.

"Het traject om van scheidsrechter te ontplooien tot een elitescheidsrechter, daar gaan heel wat jaren over. In totaal denk ik dat het minstens 12 jaar in beslag neemt. Dus er zal nog wat geduld moeten geoefend worden, vooraleer we weer een Belg zien fluiten op een groot toernooi."



"Daarvoor hebben we niet alleen de scheidsrechters nodig, maar ook de technische staf om ze te begeleiden. Zoals je weet, is dat nu in handen van buitenlanders."



Volgens Helsen is er dan ook maar één oplossing. "Er moet gewerkt worden aan de opleiding en omkadering, zodat ze de kansen krijgen om eerst jeugdtoernooien te arbitreren en zo door te stromen."