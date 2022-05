Team USA betaalt de vrouwelijke voetballers vanaf nu evenveel als de mannen

Aan de gelijkstelling van de verloning tussen mannen en vrouwen zijn jarenlange discussies voorafgegaan. Een van de grootste twistpunten was de verdeling van het prijzengeld. De Amerikaanse vrouwen zijn al jaren wereldtop, maar de mannen kregen meer prijzengeld omdat de premies in het mannenvoetbal hoger liggen.



Dankzij een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) behoren die discussies vanaf nu tot het verleden. US Soccer zal mannen en vrouwen vanaf nu gelijk verlonen, het prijzengeld komt in één grote pot en wordt dan ook gelijkmatig verdeeld.



"Dit is een historisch moment", zegt de voorzitster van de Amerikaanse voetbalbond Cindy Parlow Cone. "Deze cao heeft het voetbal in de Verenigde Staten voor altijd veranderd."



Ook de Amerikaanse mannen zijn trots. Verdediger Walker Zimmerman zat mee aan de onderhandelingstafel. "Ze zeiden dat het onmogelijk was om mannen en vrouwen gelijk te verlonen, maar we hebben ons niet laten tegenhouden. Hopelijk inspireert dit de FIFA om hetzelfde te doen", aldus Zimmerman.



De nieuwe cao waarin iedereen gelijk behandeld wordt, heeft overigens ook voor de mannen een nieuw voordeel. Net als de vrouwen kunnen zijn vanaf nu een beroep doen op kinderopvang wanneer ze bij de nationale ploeg zijn. Van die regeling konden de vrouwen al 25 jaar gebruik maken.