Vrouwen van KV Mechelen promoveren: "Van caféploeg naar de Super League"

"Ze moesten zelfs nog leren wat een inworp was", vertelt voorzitster Marie-Paule De Bell. "Van caféploeg over de provinciale reeksen naar de Super League, ik ben waanzinnig trots op iedereen die hieraan heeft meegewerkt."

"Dat onze dameswerking deze stap kan zetten, is een belangrijke mijlpaal voor onze club", reageert Frank Lagast, de CEO van KV Mechelen. "Zo kunnen we hopelijk nog meer meisjes de kans bieden om bij KV Mechelen te komen voetballen."

KV Mechelen strijdt momenteel met de B-ploeg van Gent om de titel in de tweede afdeling, maar het ticket voor de Super League is wel al binnen.

"We gaan niet naar de Super League voor één seizoen. We willen een stabiele ploeg en gevestigde waarde worden in die competitie", pikt Ilse Laarmans in. Samen met Leen Glazemakers is ze sportief verantwoordelijke van de KV Mechelen-vrouwen.

"We bouwen op de basis van dit seizoen", geeft Glazemakers mee. "Zij worden onze ruggengraat, ze hebben deze promotie dan ook afgedwongen."

"Qua transfers kijken we vooral naar jonge speelsters die al ervaring hebben in de Super League. Zij kunnen mee groeien met het project van KV Mechelen."