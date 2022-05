Jimmy Butler helpt Heat voorbij Celtics in Game 1 van NBA-conferencefinale

Butler maakte 17 van zijn 41 punten in een derde quarter waarin de Heat een lastige situatie helemaal rechttrokken. Een achterstand van 13 punten in het tweede quarter en een 54-62-ruststand werd door een 39-14-tussenspurt in quarter 3 omgezet in een comfortabele voorsprong.



Naast zijn 41 punten deed Butler daar nog 9 rebounds, 5 assists en 3 blocks bij. "MVP Jimmy deed zijn ding vandaag", loofde teammaat Tyler Herro (18 ptn, 8 rbs). "Hij nam ons op sleeptouw. We hebben wel andere jongens nodig in deze serie om hem te helpen."



Bij de bezoekers was Tatum voor sterk in het begin, met 21 van zijn 29 punten voor de rust, 8 rebounds, 6 assists en 4 steals, maar hij leed ook 7 balverliezen. "Dat mag niet", gaf hij toe. "Ik moet beter doen met de bal." Jaylen Brown voegde 24 punten en 10 rebounds toe.



Game 2 is donderdag in Miami, daarna zijn er 2 duels in Boston. Wie eerst 4 keer wint, neemt het in de finale op tegen de westelijke winnaar, dat is Dallas of Golden State.



Miami stond in 2020 ook in de grote NBA-finale, toen met 4-2 verloren werd van de LA Lakers. De laatste titel van de Heat dateert van 2013.