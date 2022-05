Miami mept Philadelphia definitief tegen canvas, Dallas sleept Game 7 uit de brand

Tot Game 5 won de thuisploeg telkens in het duel tussen Miami en Philadelphia, Game 6 bracht daar verandering in. Jimmy Butler leidde de bezoekers met 32 punten en 8 rebounds naar de kwalificatie (4-2).



Aan de overzijde kenden sterkhouders Joel Embiid (20 ptn, 12 rbs) en James Harden (11 ptn, 9 ass) geen topavond.



Voor de Sixers, die voluit voor de titel gingen, is dit een ontgoocheling, maar daarvoor hadden ze een Embiid aan 100 procent nodig en dat was niet het geval. De Kameroener scheurde een duimligament en brak zijn rechteroogkas in deze play-offs.



Miami, in 2020 verliezend NBA-finalist tegen de LA Lakers, neemt het in de eindstrijd van de oostelijke conference op tegen titelverdediger Milwaukee of Boston. De Bucks leiden met 3-2 en kunnen zich vanavond voor eigen publiek verzekeren van een finaleticket.



In de halve finale van de Western Conference tussen Phoenix en Dallas komt er een beslissende zevende wedstrijd. De Mavericks haalden het in eigen huis met 113-86 van de Suns en maakten zo 3-3 gelijk.



De Sloveen Luka Doncic was zoals zo vaak de sterkhouder bij Dallas. Hij maakte 33 punten, plukte 11 rebounds en deelde 8 assists uit. Phoenix, het beste team uit de reguliere competitie, heeft zaterdag in de beslissende laatste wedstrijd het thuisvoordeel.



DeAndre Ayton (21 ptn, 11 rbs), Devin Booker (19 ptn, 8 rbds) en Chris Paul (13 ptn, 4 ass) zullen dan op een andere manier uit hun pijp moeten komen. Gisteren gaven de Suns de indruk het te laten lopen om alles op Game 7 te zetten.