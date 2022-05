Harde reacties na cruciale nederlaag Arsenal: "Als je nerveus bent, blijf dan thuis"

Na de nederlaag tegen rechtstreekse concurrent Tottenham vorige week was er nog geen man overboord. Arsenal had alles in eigen hand in de strijd om de vierde plaats en om het bijbehorende Champions League-ticket te bemachtigen.

Gisterenavond moest er dan wel gewonnen worden van Newcastle United, maar dat gebeurde dus niet. Arsenal ging 2-0 de boot in na een wanprestatie. De interviews na de wedstrijd waren veelzeggend.

"We waren echt heel erg slecht vandaag. Ze liepen van de eerste tot de 96e minuut over ons heen", liet de ervaren middenvelder Granit Xhaka optekenen.

"We verdienen het niet om in de Champions League, of zelfs Europa League, te spelen. Of je nu 18 of 30 jaar bent: als je nerveus bent, blijf dan thuis. Wij hebben spelers met ballen nodig", vervolgde de Zwitser zijn tirade.