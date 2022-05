Arsenal-trainer Mikel Arteta verlengt zijn contract tot 2025: "Ik ben heel blij"

De 40-jarige Mikel Arteta speelde voor de Londense club van 2011 tot en met 2016. Nadien ging hij aan de slag bij Manchester City als assistent van Pep Guardiola. Arsenal stelde hem aan als hoofdcoach in 2019. Hij blijft de club nu dus trouw.

Arsenal is op dit moment verwikkeld in een strijd om de vierde plaats in de Premier League. Die plek zou hen voor de eerste keer sinds 2017 van de Champions League verzekeren.

"Ik ben heel, heel blij vandaag", liet Arteta optekenen. "We willen de club naar het hoogste niveau stuwen en met de allerbeste teams concurreren."