Herinnert u zich deze nog? 20 jaar geleden maakte Zinédine Zidane deze wereldgoal

Stef Wijnants was in het stadion: "Goal om nooit te vergeten"

Stef Wijnants was aanwezig bij de bewuste finale in Glasgow, onze voetbaljournalist vertelt nog steeds vol verwondering. "Ik ga die goal nooit vergeten. Bijna had ik hem gemist, want het was vlak voor de rust en ik stond al recht om drank te gaan halen."



"Zidane was toen de technisch mooiste voetballer ter wereld. En als hij die bal dan in één tijd in de winkelhaak trapt... Echt onwaarschijnlijk. Ondanks het verlies zag ik achteraf geen enkele Duitser klagen, omdat ze ook doorhadden dat ze iets wonderlijks hadden gezien."