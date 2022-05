BEKIJK: Kamp Waes-deelnemer werkt 8e triatlon af in 8 dagen op 8e Canarisch eiland

Als hij straks nog zijn 8e marathon loopt, zal hij in totaal 30,4 km gezwommen, 1.440 kilometer gefietst en 337,6 kilometer gerend hebben.

Een uitdaging, want op het eiland liggen geen asfaltwegen. Bonne zal de 180 km afleggen op een mountainbike.

Dat doet hij telkens op een Canarisch eiland. Vorige week donderdag is hij begonnen op La Palma, vandaag zet hij er een punt achter op het kleine La Graciosa, net boven Lanzarote.

Een volledige triatlon dat is: 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,195 km of een marathon lopen.

Naar een idee van Luc Van Lierde

Matthieu Bonne is niet aan zijn proefstuk toe. Na deelname aan het loodzware tv-programma Kamp Waes legde hij een fietstocht van 1.225 kilometer af in België. Daarna zwom hij onze volledige kustlijn af.

Zijn nieuwste stunt komt uit de koker van zijn coach en voormalig Ironman-kampioen Luc Van Lierde. Een Spaanse atleet had al 2 keer vruchteloos geprobeerd om 7 triatlons in 7 dagen op 7 eilanden te lopen. Dat is Bonne intussen wel gelukt.

