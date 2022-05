Ewan is letterlijk de kop van Lotto-Soudal, De Gendt, Vanhoucke en Moniquet zijn de Belgen

Het wordt de 5e Giro voor Ewan, die in 2016, 2017, 2019 en 2021 evenwel nooit uitreed. Dagsucces was er al 5 keer met ritzeges in 2017 (1), 2019 (2) en 2021 (2).



Om de 27-jarige Australiër aan nieuw succes te helpen selecteerde Lotto-Soudal voor de sprintvoorbereiding de Duitsers Roger Kluge (36), Rüdiger Selig (33) en Michael Schwarzmann (31).



De Belgische eer wordt verdedigd door 3 landgenoten. Thomas De Gendt (35) maakt zich op voor zijn zesde Giro. Precies 10 jaar geleden eindigde hij derde in de rittenkoers en won hij de de koninginnenrit naar de Stelvio.



Klimtalent Harm Vanhoucke (24) mikt op ritwinst in zijn derde opeenvolgende Giro. Leeftijdsgenoot Sylvain Moniquet debuteert. De Brit Matthew Holmes (28) vervolledigt het team.



De 105e Giro begint vrijdag (6 mei) in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Op 29 mei kennen we in Verona het verdict.