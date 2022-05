Vanaf vrijdag te bewonderen in de Giro: Dante Theuns en Otto Leopardi

Trek-Segafredo heeft het team voor de Giro niet alleen op doek laten vereeuwigen, de renners krijgen ook een Italiaanse naam mee. Edward Theuns wordt Dante Theuns, Otto Vergaerde luistert naar de naam Otto Leopardi.

De twee Belgen rijden de Ronde van Italië voor het eerst in hun carrière. Ze vormen een team met de Nederlander Bauke Mollema, de Spanjaard Juan Pedro Lopez, de Deen Mattias Skjelmose Jensen en de Italianen Giulio Ciccone, Dario Cataldo en Jacopo Mosca.

Mollema koestert mooie herinneringen aan de Giro. De 35-jarige Nederlander stond al 4 keer aan de start. In 2017 eindigde hij als 7e, in 2019 als 5e.

Ciccone won in 2016 en 2019 een etappe en mocht in 2019 ook met de bergtrui naar huis. Dat jaar was ook Cataldo goed voor een ritzege in eigen land.