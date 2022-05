Anna van der Breggen over start als ploegleider: "Nu pas besef ik hoeveel werk erin kruipt"

Anna van der Breggen won als renster onder meer 2 wereldtitels, 4 keer de Giro, 2 keer Luik, de Ronde van Vlaanderen en olympisch goud. Ook als ploegleider kende ze in haar eerste maanden meteen veel succes, vooral dankzij Lotte Kopecky.

"De overstap was toch wat wennen", geeft Van der Breggen toe. "Als renster moet je gewoon goed trainen en zorgen dat je gezond kunt koersen. Zo simpel is het. Nu doe je in principe iets heel anders."

De Nederlandse heeft met terugwerkende kracht extra respect gekregen voor haar vroegere ploegleiders. "Vroeger stapte je gewoon van een vliegtuig en stond er een auto voor je klaar. Nu moet ik er zelf voor zorgen dat alles klaarstaat. Je beseft nu pas hoeveel werk erin kruipt."

"Je moet echt aan 1.000 dingen denken, dat was zoeken voor mij. Je bent nu verantwoordelijk voor een hele ploeg."