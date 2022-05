Waterpolosprookje in Mechelen: "Mooi verhaal dat 25 jaar geleden begon"

Bekijk het verslag uit Sportweekend:

Coach: "Nog nooit zo'n sfeer meegemaakt"

De Pirates verloren maar 1 keer deze competitie, tegen Moeskroen, en winnen was een must om Moeskroen op de slotdag de titel niet te zien pakken. En zo geschiedde in zwembad Geerdegemvaart. Met de steun van een enthousiast publiek werd het 16-10. Wat volgde was een dolle feestavond.



Architect van het succes is coach Maarten De Bolster: "Ik ben supertrots als jonge coach. Ik heb de kans gekregen om het team van Mechelen op sleeptouw te nemen. Met het team dat we hadden, wisten we dat we bovenaan konden meespelen. We hebben 1 steekje laten vallen, maar voor de rest alles gewonnen. Dat was de opdracht. We stonden er, wanneer we er moesten staan."



"De sfeer die hier zaterdag was heb ik nog nooit meegemaakt. Dat proeft naar meer."



De titel was een droom van jarenlange voorzitter Guido Claes. Zijn zoon Sammy, clubicoon en sterkhouder in het water, doet het verhaal: "Dit is 25 jaar of langer geleden gestart, toen we bij de allerkleinsten speelden als 11-12-jarige."



"Mijn ouders en ook ouders van enkele andere spelers zijn ermee gestart. Dan is het zo mooi dat we eindelijk met een heel groot deel van de spelers van toen in eerste klasse kampioen kunnen spelen."



"Het had al een paar jaar geleden gekund, maar toen is het er niet uitgekomen. Dit jaar moest het gebeuren. Dat het ook nog eens de eerste titel is in de 100-jarige geschiedenis van de club maakt het nog eens zo mooi. Voor een familieclub als de onze is er niks mooier. Op een bepaalde manier is de cirkel rond."



"Dit is eigenlijk waanzin. Voor waterpolo is dit het allerhoogste in België. Het is fantastisch dat dat kan voor zo'n publiek. Hiervoor doen wij het als amateurs ook. Iedereen gaat gewoon maandag werken met een kater, niemand verdient hier geld, iedereen offert hier superveel voor op. Die passie maakt ook mee het mooie van dit lange verhaal." De spelers betalen inderdaad zelf hun lidgeld en verplaatsingen en trainen 4 à 5 keer per week.