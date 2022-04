Mechelen Pirates zijn voor het eerst kampioen in het waterpolo

Mechelen moest zich de voorbije jaren vanuit de onderste regionen van het waterpolo opwerken. Het was de grote droom van voorzitter Guido Claes om ooit eens kampioen te worden. Nu is die droom werkelijkheid geworden.

De Mechelen Pirates hebben de titel niet gestolen. Ze verloren dit seizoen enkel tegen Moeskroen. In de titelmatch tegen Antwerpen stonden de zenuwen wel strak gespannen.

Zo was het voor Mechelen nog even bibberen in de 3e periode, maar in de 4e periode waren de Pirates helemaal los en uiteindelijk werd het nog een vlotte 16-10-overwinning.

Na het laatste fluitsignaal barstte het feest helemaal los in het afgeladen zwembad Geerdegemvaart.