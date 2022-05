Nieuwe maatregelen tegen Rusland: geen EK en geen Europees voetbal

Geen deelname aan het EK

De UEFA heeft vandaag de maatregelen tegen Rusland opgeschaald. Valt meteen op: de nationale vrouwenploeg is niet welkom op het Europees kampioenschap in Engeland.

Portugal, dat in de voorrondes werd uitgeschakeld werd door Rusland, krijgt het ticket nu opgestuurd en komt volgende zomer in groep C uit tegen Nederland, Zweden en Zwitserland.

Ook de mannenploeg van Rusland moet nog een tijd toekijken. Het team mag niet deelnemen aan de Nations League en zakt een divisie.

Een nieuwe straf voor Rusland, dat eerder al niet meer mocht voetballen voor deelname aan het WK eind dit jaar. De vrouwen zijn ook niet welkom in de kwalificaties voor het WK in 2023.