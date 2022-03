Rusland is kandidaat om het EK voetbal in 2028 of 2032 te organiseren

Door de oorlog in Oekraïne worden de Russen uit zowat alle internationale sporttoernooien geweerd, maar dat belet de Russen niet om zelf nog altijd mee te dingen naar de organisatie van een toptoernooi.

De UEFA heeft de voorbije maanden geronseld naar kandidaten om de EK's in 2028 en 2032 te organiseren (dat van 2024 is al toegekend aan Duitsland). Er belandden 4 dossiers op het bureau van voorzitter Ceferin.

Turkije heeft interesse voor een van beide EK's, Italië heeft zijn oog laten vallen op het EK van 2032 en het Verenigd Koninkrijk en Ierland (in een gezamenlijk bod) azen op het EK van 2028.

Maar het meest opmerkelijke dossier is dat van Rusland, dat zowel voor 2028 als 2032 kandidaat is. Het EK voetbal vond nog nooit plaats in Rusland. Sinds het WK van 2018 heeft het land in ieder geval de infrastructuur en de stadions om zo'n groot toernooi te organiseren.