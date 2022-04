Oekraïense voetbalclubs beëindigen seizoen zonder kampioen

De competitie werd in februari onderbroken na de Russische inval in Oekraïne. De clubs zijn nu overeengekomen het klassement van 24 februari als eindstand te nemen, maar geen titel toe te kennen. Het Uitvoerend Comité van de Oekraïense voetbalbond moet daarvoor wel nog groen licht geven.



Sjachtar Donetsk stond op het moment van de stopzetting aan de leiding voor Dinamo Kiev, maar krijgt dus geen landstitel. In principe zullen beide ploegen wel worden ingeschreven voor de voorrondes van de Champions League