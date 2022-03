Rusland vangt bot bij TAS en dreigt nog steeds WK voetbal te missen

De UEFA en de FIFA legden Rusland begin deze maand een wereldwijde schorsing op voor alle internationale competities, na de invasie in Oekraïne. Rusland dreigde zo het WK voetbal in Qatar te missen en ook het vrouwenteam zou een kruis moeten maken over het EK van deze zomer.

De Russische voetbalbond (RFU) klopte aan bij het TAS om de schorsing aan te vechten. Het stelde dat de wettelijke basis voor de schorsing ontbreekt en eiste meteen ook een schadevergoeding.

Maar het TAS volgt de redenering van Rusland niet. Russische clubs blijven tot nader order dus niet welkom in UEFA-competities.

Toch hebben de Russen nog hoop dat de schorsing van de FIFA wel geschrapt wordt. Dan kunnen ze op 24 maart nog het WK-kwalificatieduel tegen Polen spelen en misschien het WK in Qatar halen. De Polen gaven al duidelijk aan dat ze niet willen spelen tegen Rusland.