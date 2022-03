Aanvoerder Dzjoeba wil niet opgeroepen worden voor Rusland door oorlog in Oekraïne: "Heeft er veel familie wonen"

Rusland en Wit-Rusland werden eerder al geschorst door de Europese Voetbalconfederatie (UEFA) en Wereldvoetbalbond (FIFA) door de invasie in Oekraïne. Toch gaat Rusland eind deze maand op stage, maar aanvoerder Dzjoeba weigert mee te gaan.

"Gezien de situatie in Oekraïne, waar heel wat van zijn familieleden wonen, heeft Artjom gevraagd hem niet op te roepen", vertelt kersvers Russisch bondscoach Karpin.



Rusland hoopt om toch enkele oefenwedstrijden te kunnen afwerken, maar dan moeten ze het alvast doen zonder Dzjoeba.

Op het pad van de Russische selectie liggen momenteel geen doelen want door de schorsing van de UEFA en de FIFA mogen ze niet deelnemen aan de barrages van het WK in Qatar. De Russen gingen intussen bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) in beroep tegen die schorsing en het is nog wachten op een uitspraak.

De waarschijnlijke uitsluiting van het WK zit hen niet in de weg om een stage te organiseren.

"Wat er ook gebeurt, de selectie zal samenkomen tussen 21 en 27 maart", aldus Karpin.

De Russische bondscoach roept geen spelers op die in Europa actief zijn. "Vanwege de huidige vliegverboden zou het voor hen moeilijk zijn om in Rusland te geraken", klinkt het.