Joren Dom verlaat Beerschot en trekt naar OHL: "Ik wil graag in 1A blijven voetballen"

Beerschot speelt volgend seizoen na twee seizoenen in 1A opnieuw in 1B. Dat zal zonder Joren Dom zijn. “Ik heb hier fantastische momenten meegemaakt, ik werd drie keer periodekampioen en kampioen in 1B en steeg naar 1A", zegt Dom.

"In 1A kon ik mijn kwaliteiten tonen op het hoogste niveau in België. Ik wil graag in eerste klasse blijven voetballen en maak de overstap naar een andere Belgische club. Ik wil de supporters bedanken voor de steun die ik hier altijd gekregen heb.”

Twee uur nadat Beerschot het afscheid had aangekondigd, werd duidelijk wat de nieuwe club wordt van Dom. Hij tekent voor twee seizoenen bij OH Leuven. Daar komt hij Marc Brys opnieuw tegen, waarmee hij eerder een seizoen samenwerkte.

Dom arriveerde in de zomer van 2017 bij Beerschot. Geen evidente transfer, want hij maakte de gevoelige overstap van bij stadsgenoot Antwerp. In vijf seizoenen speelde de onverzettelijke verdediger 148 matchen voor Beerschot. Afgelopen seizoen werd hij gedeeld topschutter met Lawrence Shankland.