Jago Geerts moet opgeven in Trentino na val en verliest leidersplaats in de MX2, Gajser heerst in MXGP

Jago Geerts heeft in de GP van Trentino een slechte zaak gedaan in het MX2-kampioenschap. De WK-leider werd derde in de eerste reeks, maar viel in de tweede en moest opgeven. Geerts verliest daardoor zijn leidersplaats aan de Fransman Tom Vialle, die won in Italië. In de MXGP sloeg Tim Gajser opnieuw toe.