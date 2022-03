BEKIJK: 3e succes op rij voor Tim Gajser in Argentinië, Jago Geerts (met blaren) 2e in MX2

Gajser is na zijn derde zege van het nog prille seizoen uiteraard steviger WK-leider. De Sloveen heeft nu 17 punten voorsprong op de Fransman Renaux, vandaag tweede in Argentinië. Jeremy Van Horebeek is voorlopig 5e.

MX2: Geerts 2e met blaren op zijn handen

In de MX2-klasse won Jago Geerts de eerste reeks in de "Tuin van Patagonië". In de tweede reeks werd hij - met blaren op zijn handen - 2e achter de Fransman Tom Vialle. Het leverde hem ook de tweede plaats op in de uitslag.

In de WK-stand blijft Geerts, winnaar van de manche in Italië, aan de leiding. Hij telt nu 26 punten meer dan Vialle.

"Ik sta opnieuw op het podium, pik weer een reekszege mee en heb de rode plaat nog steviger in handen. Prima allemaal", reageert Geerts vanuit Argentinië.



"In reeks 1 vond ik enkele goede lijnen, kon ik mijn tempo verhogen en slaagde ik er in de voorlaatste ronde nog in om Vialle te passeren. In de tweede reeks was het begin dan weer goed, maar na 10 à 15 minuten kreeg ik veel last van grote blaren op mijn handen. Ik had echt moeite om mijn stuur goed vast te houden."