Tim Gajser wint met weekje uitstel in Groot-Brittannië eerste Grote Prijs van het seizoen

In de MX2 ging de overwinning naar de Duitser Simon Laengengelder (GASGAS), die de twee reeksen won. Hij ging de Fransman Tom Vialle (KTM) en de Belg Jago Geerts (Yamaha) vooraf. Onze landgenoot werd 4e in de eerste reeks en 2e in de tweede.

Liam Everts (KTM) moest op het laatste moment forfait geven vanwege een blessure aan de linkerhand, na een val tijdens de kwalificaties.